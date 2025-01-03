Чай є одним із найпопулярніших напоїв у світі, пише 24 Канал. Та окрім вживання його як напою, він має ще безліч ефективних способів використання.

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Ароматизація для дому

Заваріть кілька пакетиків чаю зі скибками апельсина та свіжого імбиру або поєднайте чай з м’ятою, розмарином та скибками лимона. Усе грійте в невеличкій каструлі, яка вмить наповнить дім після закипання пахощами. Коли аромат перестане відчуватися, вміст з чаєм та додатками можна підігріти ще кілька разів.

Видалення запаху з взуття

Сухе листя в чайних пакетиках добре абсорбує вологу та запах, тому його можна класти в чоботи на ніч, щоб зранку отримати сухе взуття, яке буде гарно пахнути.

Освіжувач для холодильника

Сухі пакетики чаю чудово поглинають неприємні запахи з холодильника. Поставте кілька пакетиків у холодильник, щоб підтримувати його свіжим та чистим.



Чайні пакетики можна використовувати для усунення поганих запахів з холодильника / Фото Pexels

Компост для рослин

Саджаючи рослину в горщику, поставте на дно дренаж, тоді шар листя чаю, а зверху – ґрунт. Поки коріння рослини доросте до чайного прошарку, листя вже перегниє. Таким чином вазон отримає всі необхідні корисні речовини, які є потрібними для зростання.

Тонік для обличчя

Приготувати тонік для обличчя можна вдома самостійно. Для цього потрібно змішати 3 столові ложки чаю з кількома краплями свіжого лимонного соку. Зберігати розчин в холодильнику можна кілька днів. Він чудово виводить прищі, якщо його наносити точково. Якщо ж у вас суха шкіра обличчя, тоді додайте ще столову ложку олії жожоба чи авокадо.

Маринад для м’яса

Кулінари знайшли чудовий спосіб зробити страву ніжнішою за допомогою чаю. Потрібно 3 столові ложки сухого чаю заварити на 300 мілілітрів води. Заварку відцідіть, тоді додайте звичні спеції й покладіть м’ясо в цей маринад на 2 години.