Дерев'яний попіл – це концентрат фосфору, кальцію, калію, а також заліза, цинку, магнію, марганцю. Попіл допомагає розкислити ґрунт, покращити його структуру та захистити рослини від шкідників.
До теми Ефективне добриво за копійки: готуємо підживку зі звичайної трави
Застосування попелу в якості добрива
У кожну лунку розсади треба всипати 1,5 ложки попелу (8 – 10 грамів). Попелом можна підживлювати й рослини. Для цього 300 – 500 грамів деревної золи розведіть у воді.
Під плодові дерева та кущі попіл можна вносити навесні з розрахунку 100 – 150 грамів на квадратний метр площі саду. Для кращого результату поєднуйте з торфом. Таким чином отримаєте не лише підживлення ґрунту, але й його розкислення.
Для овочевих культур доза внесення добрива становить 100 – 150 грамів на квадратний метр, а під картоплю 60 – 100 грамів. Бобовим культурам потрібно 150 – 200 грамів.
Попіл для боротьби зі шкідниками
Щоб відлякати шкідників з городу та позбавити рослин від захворювання скористайтеся двома методами на основі попелу: обпудрювання культур або обприскування розчином.
Якщо виявите на полуниці ознаки зараження сірою гниллю, то кущ треба обпудрити попелом. Використайте 10 – 15 грамів на одну рослину. Після двох чи трьох обпилень сіра гниль пропаде.
Для розчину візьміть 300 грамів попелу та розбавте в 2 – 3 літрах води. Покип’ятіть пів години, а тоді дайте настоятися впродовж 4 – 6 годин. Треба в розчин також додати 30 грамів натертого господарського мила. Об’єм доведіть до 10 літрів, процідіть та обробіть культури. Цей засіб діє проти борошнистої росли огірків, аґрусу та смородини.