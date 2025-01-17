Щоб полегшити побут, радимо дізнатися кілька цікавих лайфхаків, які більшість могли й не знати пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Повернення блиску змішувачам

Кухонні змішувачі та душові насадки з часом втрачають блиск. Якщо вони покрилися вапняним нальотом, тоді варто скористатися змоченим у воді шматочком фольги для їхнього очищення. Далі треба лише сполоснути змішувач водою й насухо витерти, щоб він знову засяяв чистотою.

Герметичне закриття

Щоб упаковки були герметично закритими, потрібно розправити краї й обгорнути їх фольгою. Такий трюк допоможе зберегти продукти свіжими й сухими.

Альтернатива пароварці

Якщо у вас немає пароварки, тоді вам знадобиться фольга та сковорідка. Зробіть з фольги кілька кульок та покладіть на дно сковорідки, а зверху поставте тарілку. Можете вмикати плиту й починати готувати їжу на пару, при цьому закривши сковорідку кришкою.



Фольга допомагає в побуті / Фото Pexels

Очищення срібних прикрас

Фольга – чудовий помічник для очищення прикрас зі срібла. Фольгу треба поставити на дно глибокої тарілки, а зверху викласти прикраси. Насипте на срібло ложку соди й засипте все окропом, а через 10 хвилин почистіть все м’якою щіткою. Висушіть прикраси серветкою й відполіруйте м’якою тканиною.

Посилення сигналу Wi-Fi

Щоб покращити сигнал Wi-Fi, потрібна звичайна фольга. Обгорніть шматок картону фольгою й розмістіть конструкцію так, щоб фольга спрямовувала сигнал в потрібну зону. Такий лайфхак допоможе покращити покриття й потужність сигналу.

Миття духовку

Щоб відмити духовки та решітки, нанесіть на забруднені поверхні засіб для чищення й залишіть на певний час, щоб бруд розм’якшився, а тоді змочіть фольгу у воді, зробіть з нею кульку й почніть чистити. Господині кажуть, що такий метод позбавить жирних нашарувань дуже легко.