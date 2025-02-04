Видаляє плями та чистить срібло: дивовижні використання крохмалю у побуті

Господині звикли використовувати крохмаль у кулінарії, втім він чудово справляється з побутовими завданнями. Крохмаль, який отримують з кукурудзи, картоплі чи пшениці використовують у текстильній, фармацевтичній та харчовій промисловості.

Найчастіше його додають до кондитерських виробів, виготовлення пігулок чи дитячих присипок, пише 24 Канал. Окрім того, крохмаль міститься в макаронах, майонезі та кетчупі. Винахідливі господині знайшли кілька варіантів застосування крохмалю в побутових завданнях.

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Видалення плям

Звичайний крохмаль здатен видалити плями на тканині. Для цього порошок потрібно розчинити у воді й нанести на пляму. Повинна утворитися кашка, яку варто залишити на одязі до повного висихання, а тоді вкинути в прання. Крохмаль запобігає поглинанню плями й спростить видалення під час прання в машинці.

Якщо ж пляма з’явилася на ковроліні чи килимі, тоді потрібно лише її посипати крохмалем, а тоді пропилососити.

Чищення срібла

До ідеального стану прикраси та столові прилади можна відчистити за допомогою крохмалю. Потрібно у половині літра води розвести дві столові ложки крохмалю й замочити в ньому срібні прикраси чи столові прилади на 15 хвилин, а тоді вимити засобом для миття посуду.



Крохмалем можна почистити срібло / Фото Pinterest

Виведення неприємного запаху

Часом взуття має досить поганий запах. Щоб усунути його, насипте всередину крохмаль й залишіть на цілу ніч, а вранці просто висипте й заберіть залишки пилососом. За 12 годин крохмаль вбере увесь сморід.

Миття вікон

Інколи на вікнах та дзеркалах з’являються розводи, які важко вивести. Фахівці кажуть, що потрібно до засобу додати трохи крохмалю й розводів більше не буде.

Зменшення скрипіння підлоги

У старих будинках підлога може просідати, відповідно дошки починають скрипіти. Щоб знизити шум, потрібно крохмалем засипати тріщинки між дошками, а тоді пропилососити.