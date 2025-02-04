Рушники використовуються в набагато меншій кількості, ніж одяг, тому ми кидаємо прати все разом, пише 24 Канал з посиланням на фахівчиню Марту Стюарт.

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Чи можна прати рушники разом з одягом

Якщо ви хоча б раз ставили собі питання, чи можна прати рушники разом з речима, то технічно це робити можна. Втім, щоб уникнути перенесення ворсу, гігієнічних проблем та нерівномірного зношення, ці речі краще розділяти перед пранням.



Рушники та одяг краще прати окремо / Фото Pexels

Тип тканини

Варто розуміти, що рушник створений з грубшої тканини, а одяг м’якший. Якщо ж прати їх разом, то це може призвести до швидкого зносу одягу. Рушники виготовляються зі змішаних тканин чи поглинаючої бавовни й призначені для утримання вологи. А от одяг може бути зроблений з різних матеріалів – синтетики, делікатних тканин та бавовни.

Рушники є важкими, а їхні волокна в порівнянні з одягом є абразивними. Змішане прання може призвести до пошкодження легких тканин та їхнього тертя. Через це вони можуть втратити форму та м’якість.

Зверніть увагу й на те, що рушники не можна прати разом з кондиціонером для білизни, оскільки це лише знизить їхню основну функцію – поглинаючу здатність.

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Баланс і вага у пральній машині

Барабан може вийти з рівноваги, якщо завантажити у пральну машину разом одяг та рушники. Через те, що рушники будуть щільними та важкими, під час віджимання змістять баланс, а це призведе до нерівномірного прання. Це означає, що добре виперуться або рушники, або одяг.

Окрім того, одяг та рушники висихають з різною швидкістю. Якщо випрати їх разом, то одяг висохне швидше, а рушники ще тривалий час залишатимуться вологими.