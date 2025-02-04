Рушники використовуються в набагато меншій кількості, ніж одяг, тому ми кидаємо прати все разом, пише 24 Канал з посиланням на фахівчиню Марту Стюарт.

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Чи можна прати рушники разом з одягом

Якщо ви хоча б раз ставили собі питання, чи можна прати рушники разом з речима, то технічно це робити можна. Втім, щоб уникнути перенесення ворсу, гігієнічних проблем та нерівномірного зношення, ці речі краще розділяти перед пранням.

Рушники та одяг краще прати окремо
Рушники та одяг краще прати окремо / Фото Pexels

Тип тканини

Варто розуміти, що рушник створений з грубшої тканини, а одяг м’якший. Якщо ж прати їх разом, то це може призвести до швидкого зносу одягу. Рушники виготовляються зі змішаних тканин чи поглинаючої бавовни й призначені для утримання вологи. А от одяг може бути зроблений з різних матеріалів – синтетики, делікатних тканин та бавовни.

Рушники є важкими, а їхні волокна в порівнянні з одягом є абразивними. Змішане прання може призвести до пошкодження легких тканин та їхнього тертя. Через це вони можуть втратити форму та м’якість.

Зверніть увагу й на те, що рушники не можна прати разом з кондиціонером для білизни, оскільки це лише знизить їхню основну функцію – поглинаючу здатність.

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Баланс і вага у пральній машині

Барабан може вийти з рівноваги, якщо завантажити у пральну машину разом одяг та рушники. Через те, що рушники будуть щільними та важкими, під час віджимання змістять баланс, а це призведе до нерівномірного прання. Це означає, що добре виперуться або рушники, або одяг.

Окрім того, одяг та рушники висихають з різною швидкістю. Якщо випрати їх разом, то одяг висохне швидше, а рушники ще тривалий час залишатимуться вологими.