Ось 5 несподіваних способів використати лимон у прибиранні: він надзвичайно корисний

Лимон – це цитрус, який дуже часто використовується у кулінарії. Але також він може бути корисним і під час прибирання.

Скоріш за все, у вас вдома знайдеться лимон, аби додати його у чай чи використати лимонний сік для заправки у салат, повідомляє 24 Канал з посиланням Martha Stewart. Втім, він може виявитися не менш корисним для прибирання після приготування цієї їжі.

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Натуральний ароматизатор для дому

Якщо у вас вдома часом з'являються небажані запахи, лимон допоможе з цим розібратися. Для цього вам потрібно взяти каструлю з водою та проварити у ній 5 – 10 скибочок лимона, а також жменю гвоздики. Цю суміш можна додати у пульверизатор для того, щоб зробити повітря надзвичайно свіжим.

Відбілити речі

Якщо ви хочете повернути своїй білизні ідеальний яскравий колір, тоді можна приготувати натуральний розчин для чищення на основі лимона. Для цього потрібно взяти велику каструлю з водою та додати туди кілька скибочок лимона. Після цього доведіть до кипіння та вимкніть вогонь.

Додайте всередину постільну білизну та залиште на кілька годин чи навіть на ніч.

Видаліть стійкі плями

Якщо у вас є пляма, яка просто ніяк не зникає, не варто з нею просто миритися. Натомість візьміть лимон та вичавіть трохи соку, а після цього нанесіть його на забруднені ділянки в лимонному соку приблизно на годину.

Якщо частина плями залишилася, ви можете також використати пасту з соди та води і нанести на забруднення.



Плями допоможе прибрати лимон / Фото Pexels

Вбережіть фрукти від окислення

Іноді нарізані фрукти, такі як яблука та авокадо, починають дуже швидко окислюватися та темнішати. Втім, цей процес можна призупинити. Для цього також знадобиться лимон – просто вилийте трохи його соку на фрукти. Втім, зважайте також на те, що лимонний сік може трохи змінити смак їжі.

Очистьте обробну дошку

Після нарізання часнику та цибулі на дошці можуть залишитися не тільки плями, але й характерні запахи. Для того, щоб прибрати їх, потрібно взяти розрізаний лимон, і тоді потерти ним поверхню та дати дошці постояти так 20 хвилин. Після цього промийте її водою.