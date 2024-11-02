Софія Сізова поділилася з підписниками цікавим та легким способом видалення жиру, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки.

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Як видалити жир з духовки

За її словами, треба взяти два стакани води, дві столові ложки соди, дві столові ложки лимонної кислоти, пів стакана оцту та половину лимона. Всю цю суміш вилийте на деко, увімкніть духовку на максимальну температуру та зачекайте 20 хвилин. Частинку лимона для запаху можна залишити на самому деко з рідиною.

Цей метод сприяє тому, аби увесь жир та нагар зійшов. Потрібно просто протерти все губкою, а після цього витерти ганчіркою чи паперовим рушником. Таким же способом можна відмити мікрохвильовку-духовку.

Видалення жиру народним методом: дивіться відео

Окрім того, позбутися від жирних відкладень в духовій печі можна завдяки лише лимонам. Вам потрібні кілька плодів подрібнених фруктів, які треба поставити в посуд для запікання, залити водою та поставити в духову піч при 200 градусах на 30 хвилин. Після цього вам потрібно буде взяти лише вологу ганчірку та видалити нею увесь бруд з духовки.