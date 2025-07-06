Як використовувати лушпиння як добриво – розкаже 24 Канал.

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Чому це працює

У лушпинні цибулі міститься велика кількість корисних речовин: калій, фосфор, магній, а також фітонциди – природні антибактеріальні сполуки. Завдяки такому складу лушпиння допомагає не лише підживити рослини, а й захистити їх від грибкових хвороб та шкідників.

Як використовувати лушпиння як добриво

Настій для поливу

Насипте жменю сухого лушпиння в літрову банку, залийте теплою водою, накрийте й залиште настоюватися 24 години. Процідіть і поливайте ґрунт під рослинами – особливо добре підходить для томатів, перцю, огірків, квітів.

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Обприскування

Той самий настій можна використати для обприскування листя – це допоможе боротися з попелицею, кліщами та цвіллю.



Як використовувати лушпиння цибулі як добриво / Фото Unsplash

Суха мульча

Подрібнене сухе лушпиння можна розкласти під рослинами як мульчу. Воно поступово перегниває, збагачуючи ґрунт і стримуючи ріст бур’янів.

Цікаво! Цибулинне добриво – ідеальне для кімнатних рослин, овочів, ягід, квітів і навіть дерев. Воно підходить для органічного землеробства, не шкодить довкіллю та безпечне для людей і тварин.

Лушпиння цибулі – простий, але потужний помічник, який допоможе вашому врожаю стати ряснішим, а рослинам – здоровішими. І все це – без жодної "хімії"!