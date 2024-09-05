Копійчаний засіб, який допоможе в побуті: 7 лайфхаків з наждачним папером

Наждачний папір найчастіше тримають чоловіки десь поблизу молотка та дрилі, але його варто мати під рукою оскільки він здатен впоратися з багатьма лайфхаками.

У найнесподіваніших випадках вам може допомогти наждачний папір, тож переконайтеся на власному прикладі, як він справді може стати справжнісіньким рятівником у важливий момент.

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Відкривання банки

Якщо відкрити банку з тугою кришкою дуже важко, то вам знадобиться маленький шматочок наждачного паперу. Шорстка поверхня добре зчеплюється з кришкою, тож банка легко відкривається.

Покращення роздільної дошки

Дерев’яна роздільна дошка може мати поганий вигляд та бути вся в подряпинах. Щоб покращити її вигляд, скористайтеся наждачним папером. Все, що потрібно – це відшліфувати верхній шар.

Видалення іржі

Наждачний папір чудово видаляє плями іржі на чавунній сковорідці. Тому потріть папером поверхню і пляма одразу зникне.

Позбавлення слизького взуття

Деяке взуття має властивість ковзати. Щоб уникнути цієї проблеми, підошву треба відшліфувати наждачним папером.

Заточування ножиць

Щоб заточити ножиці – просто наріжте ними наждачний папір. Це дозволить лезам стати гострішими та автоматично буде підтримувати в чудовому стані.

Оновлення швів у ванній

З часом шви у ванній кімнаті втрачають вигляд, тому для того, щоб покращити їх, пройдіться уздовж швів наждачним папером.

Заточування олівця

Обертайте стрижень олівця наждачним папером, обережно прокручуючи його. Таким чином ви отримаєте гострий кінчик без використання точилки.