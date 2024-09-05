Копеечное средство, которое поможет в быту: 7 лайфхаков с наждачной бумагой

Наждачную бумагу чаще всего держат мужчины где-то вблизи молотка и дрели, но ее стоит иметь под рукой поскольку она способна справиться со многими лайфхаками.

В самых неожиданных случаях вам может помочь наждачная бумага, поэтому убедитесь на собственном примере, как он действительно может стать настоящим спасителем в важный момент.

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Открывание банки

Если открыть банку с тугой крышкой очень трудно, то вам понадобится маленький кусочек наждачной бумаги. Шероховатая поверхность хорошо сцепляется с крышкой, поэтому банка легко открывается.

Улучшение разделительной доски

Деревянная разделительная доска может иметь плохой вид и быть вся в царапинах. Чтобы улучшить ее вид, воспользуйтесь наждачной бумагой. Все, что нужно – это отшлифовать верхний слой.

Удаление ржавчины

Наждачная бумага прекрасно удаляет пятна ржавчины на чугунной сковородке. Поэтому потрите бумагой поверхность и пятно сразу исчезнет.

Избавление от скользкой обуви

Некоторая обувь имеет свойство скользить. Чтобы избежать этой проблемы, подошву надо отшлифовать наждачной бумагой.

Заточка ножниц

Чтобы заточить ножницы – просто нарежьте ими наждачную бумагу. Это позволит лезвиям стать острее и автоматически будет поддерживать в отличном состоянии.

Обновление швов в ванной комнате

Со временем швы в ванной комнате теряют вид, поэтому для того, чтобы улучшить их, пройдитесь вдоль швов наждачной бумагой.

Затачивание карандаша

Вращайте стержень карандаша наждачной бумагой, осторожно прокручивая его. Таким образом вы получите острый кончик без использования точилки.