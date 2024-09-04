Многие люди используют мыло как основное средство для уборки. И это нормально и оправдано во многих случаях, однако иногда лучше оставлять мыло там, где оно лежит. Ведь есть некоторые предметы, которые чистить им нельзя.

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Шерсть и кашемир

Несмотря на то, что многие считают, что шерсть и кашемир можно подвергать только химчистке, это не так. Впрочем, и чистить мылом такие вещи также нельзя. От такого моющего средства одежда может деформироваться и сжаться.

Вместо этого лучше выбрать более качественное средство для стирки шерсти или шампунь для волос.

Зеркало

Если вы будете использовать мыло и воду для очистки зеркал, это может привести к появлению видимых полос – особенно в случае, если у вас дома жесткая вода. В зависимости от поверхности, удалить эти остатки может быть чрезвычайно трудно. Поэтому каждый раз, когда вы беретесь за очистку блестящих предметов, подумайте о том, чтобы использовать специальные средства, а не мыло.



Зеркало нельзя чистить мылом / Фото Pexels

Чугунная сковородка

Чугунная посуда – один из самых долговечных его видов, однако вам нужно понимать, что мыло может быть потенциально вредным для этого материала. Дело в том, что оно может вызвать появление ржавчины, а также удалить приправы или слои масла, которые накопились за годы использования.

И вам может сначала показаться, что это хорошо, однако на самом деле масло помогает создать гладкую поверхность для приготовления пищи. Поэтому вместо мыла лучше использовать для очистки смесь соли и масла для того, чтобы удалить любые остатки пищи, прилипшие к поверхности сковородки.

Кожа и замша

Кожу и замшу может быть очень сложно почистить из-за большого количества различных покрытий. Но если вы возьметесь за мыло, это может привести к тому, что материал необратимо повредится. Чаще всего кожу и замшу можно очистить мягким моющим средством и водой, однако их никогда нельзя тереть, ведь это только усложнит удаление грязи и пятен.

Мех

Независимо от того, изготовлено меховое изделие из натурального или синтетического меха, его ни в коем случае нельзя чистить с использованием сила. А от домашней стирки настоящий мех может высохнуть и повредиться. Зато лучше отнесите одежду к профессионалам, чтобы убрать любые пятна в химчистке.