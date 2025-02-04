Будете здивовані: як харчовою содою вивести цвіль, жир та поганий запах

Сода часто використовується в кулінарії, втім її можна без проблем застосовувати в побуті. Виявляється, сода є універсальною, тож завдяки засобу можна позбутися жиру на посуді, вивести плісняву та навіть неприємний аромат.

Господині в сучасному житті звикли користуватися спеціальними хімічними засобами для усунення плям, однак такий копійчаний засіб як сода, є нічим не гірший, пише 24 Канал. Сода є сорбентом та абразивом, тож не лише очищує поверхні, але й здатна усунути засмічення в зливі раковини.

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Чистка срібла

Щоб привести до ладу потемнілі срібні прикраси, варто скористатися содою з водою, яку треба розвести у пропорції 3:1. Цією сумішшю потрібно протерти вироби, а тоді прополоскати водою й витерти насухо.

Очищення кухонних поверхонь

Завдяки соді можна почистити кухонні поверхні з нержавіючої сталі, стільниці та мікрохвильову піч. Потрібно змішати соду з водою й протерти поверхні губкою.

Виведення жиру з каструль

Для ефективного видалення жиру з каструль, їх потрібно залучити в розчині соди з миючим засобом й залишити на 2 години. Після зазначеного часу добре потріть скребком, щоб увесь жир легко відійшов.



Сода є універсальною у побуті / Фото Pinterest

Прочищення зливу у раковині

Щоб прочистити труби й вивести неприємний запах насипте у злив 2 – 3 столові ложки соди й залийте половиною склянки води. Далі закрийте пробкою й залишіть на годину. Після зазначеного часу промийте сифон проточною водою.

Виведення неприємного запаху з взуття

Неприємний запах може нейтралізувати звичайна харчова сода. Потрібно лише засипати її в устілки й залишити на 30 хвилин, а далі висипати в вміст та прибрати залишки пилососом.

Видалення цвілі у ванній

Пліснява може активно розрости на стінах, стелі чи у проміжках між плитками. Щоб побороти цвіль, треба содою потерти проблемні місця, а через 3 хвилин все витерти вологою мочалкою.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Усунення поганого запаху з холодильника

Сода – це абсорбент, яка відмінно справляється з вбиранням неприємних запахів. Щоб позбутися смороду з холодильника, поставте у дверцята пачку соди. Додатково можна помити холодильник розчином соди – у літрі води розведіть 2 столові ложки засобу й ретельно помийте дверцята й полички.