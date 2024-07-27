Як можна використати соду: дивовижні способи, про які ви не здогадувалися

Ні для кого не секрет, що харчова сода чудово дезодорує та здатна очистити поверхні. Ми звикли використовувати її в побуті у приміщенні, втім деякі експерти розповіли, як її застосувати надворі.

Содою можна прибрати веранду або застосувати до садових робіт. Варіантів застосування є безліч, важливо лише про них знати.

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Освіження вуличних меблів

Якщо у вашому саду є вуличні меблі, то содою їх можна почистити. До прикладу, чохли від подушок чи м’які крісла можна обприскати для вологості, а тоді посипати й потерти содою круговими рухами.

Щоб очищення було дієвим, можете додати краплю мийного засобу для посуду. Після цього тканину треба прополоскати, а меблі протерти ганчіркою.

Підвищення лужності ґрунту

Харчовою содою підвищують рівень pH ґрунту на певній ділянці. Для цього треба одну столову ложку соди розчинити в 3,7 л води. Цей розчин підійде для ділянки, яка може бути занадто кислою.

Знищення бур’янів

Засипте харчову соду в тріщини між плиткою звідки ростуть бур’яни та вже за деякий час зможете за них забути.

Очищення садового декору

Волога та налиплий бруд призводять до того, що садовий декор починає тьмяніти. Щоб його освіжити – використовуйте харчову соду та вологу ганчірку. Метод підійде для бетонного та пластикового декору, однак не рекомендовано застосовувати для натурального каменю – граніту чи мармуру.



Содою можна відчистити садовий декор / Фото Pexels

Видалення жиру з гриля

Завдяки своїй абразивності, харчова сода підходить для зчищення засохлого жиру. Вона зможе видалити залишки їжі на решітці та дезодорувати її.

Якщо ж очищувати поверхню гриля з нержавіючої сталі, то слід використовувати вологу ганчірку, посипану харчовою содою та протирати в напрямку волокон сталі.

Очищення сміттєвих баків

Обробити вуличний смітник від неприємних запахів можна за допомогою харчової соди. Вона не лише продезінфікує його, але й прибере неприємний запах.

Побризкайте контейнер водою, а всередину насипте одну чи дві склянки харчової соди та залишіть на ніч. Після цього вимийте водою.