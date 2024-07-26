Насамперед ці ручки треба зняти. Зробити це можна досить просто. Якщо ж вони не піддаються легкому зніманню, то, ймовірно, вони застрягнули від залишків їжі. У такому випадку треба нанести на основу знежирювач.

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Щоб ретельно почистити ручки – скористайтеся зубною щіткою та мильною водою. У мильну воду вкиньте ручки та залишіть для намокання.

Ганчіркою вмоченою в мильний розчин протріть місця розташування ручок, оскільки там теж може бути липкий шар жиру.

Коли ручки трохи намокнуть, добре почистіть їх зубною щіткою, а тоді опустіть під холодну та протріть серветкою чи ганчіркою з мікрофібри, аби вони повністю стали сухими.



Ручки на газовій плитці можна легко відчистити / Фото Pinterest

Якщо ж мильна вода не допомогла – скористайтеся лимонною кислотою. Поставе їх у миску та посипте порошком, а зверху додайте води, щоб кислота вступила в реакцію. Через 30 хвилин можете чистити їх зубною щіткою чи губкою.

Щоб у вас не траплялося складних випадків з товстим шаром жиру, витирайте ручки хоча б раз на тиждень. Чим довше жир буде на поверхні, тим липкішим й твердішим він стане, відповідно його буде важче видалити.