Первым делом эти ручки надо снять. Сделать это можно достаточно просто. Если же они не поддаются легкому снятию, то, вероятно, они застряли от остатков пищи. В таком случае надо нанести на основу обезжириватель.

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Чтобы тщательно почистить ручки – воспользуйтесь зубной щеткой и мыльной водой. В мыльную воду бросьте ручки и оставьте для намокания.

Тряпкой смоченной в мыльный раствор протрите места расположения ручек, поскольку там тоже может быть липкий слой жира.

Когда ручки немного намокнут, хорошо почистите их зубной щеткой, а потом опустите под холодную и протрите салфеткой или тряпкой из микрофибры, чтобы они полностью стали сухими.



Ручки на газовой плите можно легко отчистить / Фото Pinterest

Если же мыльная вода не помогла – воспользуйтесь лимонной кислотой. Поставьте их в миску и посыпьте порошком, а сверху добавьте воды, чтобы кислота вступила в реакцию. Через 30 минут можете чистить их зубной щеткой или губкой.

Чтобы у вас не случалось сложных случаев с толстым слоем жира, вытирайте ручки хотя бы раз в неделю. Чем дольше жир будет на поверхности, тем более липким и твердым он станет, соответственно его будет труднее удалить.