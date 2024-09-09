Не викидайте старі газети: 5 способів їхнього використання, які здивують

У сучасному світі все доволі діджиталізовано, тож газети ми купуємо вкрай рідко, втім вони все ж таки в кожного з нас десь стоять закохані в шафі. Насправді їх можна використати з користю, тож не викидайте їх без потреби.

Старі газети можуть допомогти вам в домашньому господарстві, пишуть Поради 24. Деякі поради можуть бути вже забутими, але їх точно використовували колись наші бабусі.

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Сушка взуття

Ще трохи й розпочнуться осінні дощі, від якого промокає наше взуття. Якщо ваші кросівки чи черевики промокнуть, вам потрібно запхати всередину газету, яка вбере всю вологу та навіть прибере поганий запах взуття.

Зберігання овочів та фруктів

Свіжі овочі та фрукти можна зберігати не лише в пакеті чи кульку, але й у газетах. У газету замотуйте їх під час перевезення, а от в холодильнику застеліть газетою полицю. Папір вбере в себе вологу, яка не буде затримуватися на фруктах та овочах, тож вони залишаться свіжими набагато довше.



Старі газети можна повторно використовувати / Фото Pexels

Миття вікон

Цей бабусин лайфхак відомий всім. Якщо на вікнах чи дзеркалах залишаються помітні розводи, то все що треба зробити – після основного миття зім’ятою газетою протерти поверхню.

Захист від молі

Цікавий факт, але міль дуже не любить запаху друкарської фарби. Тому тримайте у кишенях та рукавах курток, пальт та шуб зім’яту газету. Таким чином ви зможете вберегти вбрання та будете знати, що на ньому немає ніяких пошкоджень.

Упаковка банок

Щоб банки між собою не стукалися, огорніть їх газетою. Це ж стосується тарілок, ваз чи будь-яких інших крихких посудин.