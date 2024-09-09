Не выбрасывайте старые газеты: 5 способов их использования, которые удивят

В современном мире все довольно диджитализировано, поэтому газеты мы покупаем крайне редко, впрочем они все же у каждого из нас где-то стоят влюбленные в шкафу. На самом деле их можно использовать с пользой, поэтому не выбрасывайте их без надобности.

Старые газеты могут помочь вам в домашнем хозяйстве, пишут Porady 24. Некоторые советы могут быть уже забытыми, но их точно использовали когда-то наши бабушки.

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Сушка обуви

Еще немного и начнутся осенние дожди, от которого промокает наша обувь. Если ваши кроссовки или ботинки промокнут, вам нужно запихнуть внутрь газету, которая впитает всю влагу и даже уберет плохой запах обуви.

Хранение овощей и фруктов

Свежие овощи и фрукты можно хранить не только в пакете или кульку, но и в газетах. В газету замотайте их при перевозке, а вот в холодильнике застелите газетой полку. Бумага впитает в себя влагу, которая не будет задерживаться на фруктах и овощах, поэтому они останутся свежими гораздо дольше.



Старые газеты можно повторно использовать / Фото Pexels

Мытье окон

Этот бабушкин лайфхак известен всем. Если на окнах или зеркалах остаются заметные разводы, то все что надо сделать – после основного мытья смятой газетой протереть поверхность.

Защита от моли

Интересный факт, но моль очень не любит запаха типографской краски. Поэтому держите в карманах и рукавах курток, пальто и шуб смятую газету. Таким образом вы сможете уберечь наряд и будете знать, что на нем нет никаких повреждений.

Упаковка банок

Чтобы банки между собой не стукались, оберните их газетой. Это же касается тарелок, ваз или любых других хрупких сосудов.