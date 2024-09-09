Каждый из нас ассоциирует осень с запахом яблок, испеченной шарлотки, какао или тыквенного пирога. На основе нескольких ингредиентов можно создать замечательные запахи для дома.

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Как сделать освежитель для дома

Они довольно бюджетные и будут длительное время сохранять замечательный запах дома. Химические ароматизаторы являются не очень полезными, а порой даже очень резкими, поэтому лучше изготовить для дома освежитель своими руками.

Вам понадобится кожура апельсина и несколько палочек корицы. Все это надо смешать в небольшой кастрюле с водой. Ингредиенты надо довести до кипения, а после этого уменьшить огонь. Пусть смесь так покипит еще 45 минут. Эта смесь может лежать на вашей кухне несколько дней, а для того, чтобы дом наполнился ароматом, достаточно будет включить газ на несколько минут.



Палочки корицы придадут освежителю характерный аромат / Фото Pexels

Также эту смесь можно полностью остудить и перелить в емкость с пульверизатором и опрыскивать жидкостью комнаты.

Кожура апельсина и корица – это не единственное, что может быть в кастрюле. Вы также можете добавить внутрь цедру лимона, кожуру от яблок, ваниль, гвоздику или розмарин.

В смесь можно добавлять различные любимые эфирные масла, которые придадут полученному запаху еще большего аромата. Кроме того, что вам будет приятно находиться дома, такой освежитель еще и уберет неприятные запахи, которые могут быть от домашних любимцев.