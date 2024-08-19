Про це не знає ніхто: як можна використовувати вазелін у прибиранні

Найчастіше вазелін використовують у медицині та косметиці, оскільки вона має пом’якшувальний ефект на засоби. Та разом з тим, вазелін можна використовувати навіть в побуті.

Вазелін в аптеці коштує зовсім не дорого, тому його демократична ціна дозволить вам застосувати його для різних потреб.

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Приховує подряпини на дереві

Часом на дерев’яних меблях з’являються подряпини. Щоб їх приховати – нанесіть шар вазеліну, а надлишки вже приберіть ганчіркою через добу.

Змащує петлі

Якщо вдома є скрипучі двері чи вікна, які важко відчиняються, то вазелін може допомогти змастити дверні петлі та замки віконних рам. Треба лише нанести невелику кількість засобу на проблемну ділянку.

Відновлює поверхні шкіри

На шкіряних меблях чи взутті можуть бути сліди потертостей, які можна приховати за допомогою вазеліну. Засіб додатково зволожить шкіру та надасть їй блиску.



Вазелін широко використовується в побуті / Фото Pexels

Захищає поверхню під час фарбування

Щоб уникнути під час фарбування потрапляння фарби на фурнітуру чи дверні ручки – нанесіть вазелін. Теж саме можна зробити під час фарбування нігтів. Щоб лак не опинився на шкірі – змастіть її вазеліном.

Позбуває плям

Якщо на рушниках, простирадлах чи подушках є плями від вазеліну, перед пранням, нанесіть на них невелику кількість вазеліну вологою ганчіркою. Інколи плями від макіяжу важко виводяться, але вазелін допомагає вивести олії, які містяться в косметиці.

Відклеює наліпки

Цінники чи наклейки не так просто зірвати, але якщо і вдасться, то після них залишаються липкі плями. Щоб запобігти їм, нанесіть вазелін на наклейку та залишіть на кілька хвилин, після цього починайте здирати.

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Витягує жувальну гумку з волосся

Якщо з вами трапилася така прикрість – панікувати не треба. Нанесіть вазелін на гумку та з обережністю витягуйте липку масу, не докладаючи багато зусиль. Після цього волосся треба помити, щоб змити вазелін.

Розстібає застібку-блискавку

Застібка-блискавка часом може заїсти, тому коли вона не розстібається, треба задню та передню сторону зубців змастити вазеліном. Після цього вона має легко ковзати.