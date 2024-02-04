Іноді запах секонд-хенду прибрати зовсім не просто, і він точно не вивітриться сам собою. Тож перше, що ви маєте зробити – це просто випрати одяг, але і це не завжди допомагає, тож ви можете скористатися декількома іншими способами.

Цікаво Шкарпетки стануть білосніжними: 5 способів, щоб позбутися сірості і плям

Як прибрати неприємний запах із секонд-хенду

Перше, що ви можете зробити, так це використати нашатирний спирт. Все, що вам потрібно – це замочити одяг у воді та спирті на кілька годин, або ж ви можете залишити його так на ніч. Для цього вам потрібно змішати 1 мілілітр нашатирю та 1 літр води.

Ще один популярний спосіб позбутися неприємного запаху – використати оцет та сіль. Рецепт фактично такий самий, але у воду потрібно додати оцет – всього кілька ложок на літр води.

А якщо ви хочете досягти більш вишуканого аромату, для вас підійде використання ефірних олій. Для того, щоб використати їх, вам потрібно додати кілька крапель цієї речовини у воду і після цього прополоскати у ній вже випрані речі.

Звісно, найпростіший спосіб, про який точно не варто забувати – це звичайне прання. Та якщо ви боїтеся, що запах залишиться на речах і після нього, ви можете збільшити кількість порошку та ополіскувача. Експерти рекомендують додавати вдвічі більшу його кількість для речей із сильним запахом.

Якщо цей варіант для вас не підходить, ви можете використати звичайнісіньку морську сіль, яку ви використовуєте для ванної. Підійдуть запахи хвої, цитрусу чи звичайної морської солі. Вам потрібно розчинити сіль у теплій воді і покласти речі у цей розчин на кілька годин, і ви точно будете задоволені результатом.

Але що робити з речами, на яких є хутро? На щастя, взимку існує чудовий спосіб, для якого вам навіть не знадобиться занурювати одяг у воду. Все, що вам потрібно – це вивісити річ на балкон у морозну погоду та залишити так ма кілька днів. Завдяки холоду запах має вивітритися через деякий час, і річ вже буде придатною для носіння.