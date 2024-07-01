Иногда запах секонд-хенда убрать совсем не просто, и он точно не выветрится сам собой. Поэтому первое, что вы должны сделать – это просто постирать одежду, но и это не всегда помогает, поэтому вы можете воспользоваться несколькими другими способами.

Интересно Носки станут белоснежными: 5 способов, чтобы избавиться от серости и пятен

Как убрать неприятный запах из секонд-хенда

Первое, что вы можете сделать, так это использовать нашатырный спирт. Все, что вам нужно – это замочить одежду в воде и спирте на несколько часов, или же вы можете оставить его так на ночь. Для этого вам нужно смешать 1 миллилитр нашатыря и 1 литр воды.

Еще один популярный способ избавиться от неприятного запаха – использовать уксус и соль. Рецепт фактически такой же, но в воду нужно добавить уксус – всего несколько ложек на литр воды.

А если вы хотите достичь более изысканного аромата, для вас подойдет использование эфирных масел. Для того, чтобы использовать их, вам нужно добавить несколько капель этого вещества в воду и после этого прополоскать в ней уже постиранные вещи.

Конечно, самый простой способ, о котором точно не стоит забывать – это обычная стирка. Но если вы боитесь, что запах останется на вещах и после него, вы можете увеличить количество порошка и ополаскивателя. Эксперты рекомендуют добавлять вдвое большее его количество для вещей с сильным запахом.

Если этот вариант для вас не подходит, вы можете использовать обычную морскую соль, которую вы используете для ванной. Подойдут запахи хвои, цитруса или обычной морской соли. Вам нужно растворить соль в теплой воде и положить вещи в этот раствор на несколько часов, и вы точно будете довольны результатом.