Білі шкарпетки, мабуть, є найбільш бажаними у гардеробі, адже вони надзвичайно універсальні і підійдуть фактично для будь-якого образу. Втім, вони можуть досить легко забруднюватися після першого ж використання, а відіпрати їх не так легко, як хотілося би.

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Використайте господарське мило

Класичний засіб для прання білих шкарпеток – це з використанням звичайнісінького господарського мила, яке точно знайдеться у вас в оселі. Працювати з ним легко; все, що вам потрібно зробити – так це намочити шкарпетки, натерти їх милом та залишити так на 15 – 20 хвилин. Після цього ви ще можете потерти шкарпетки руками, а потім сміливо змивайте теплою водою.

Цей спосіб досить простий та допоможе позбутися більшості плям на одязі.

Лимонна кислота

А ось якщо на ваших шкарпетках залишився неприємний засохлий бруд, тут вже може знадобитися більш ефективний засіб – а саме лимонна кислота. Для цього вам потрібно додати 1 – 2 столові ложки цієї речовини до води, і залишити шкарпетки у розчині на кілька годин.

Ви можете спробувати відбілити тканину і більш точково. Для цього потрібно змішати кислоту з пральним порошком у співвідношенні 1:2, і потім локально застосувати цю суміш на забруднених ділянках шкарпетки.

Після цього добре потріть руками та залиште на годину.

Візьміть столовий оцет

Для цього способу вам знадобиться літр води та чайна ложка оцту. Замочіть шкарпетки у цій суміші на годину, а потім виперіть руками, як і зазвичай. Саме цей спосіб допоможе повернути білизну улюбленим речам.

Використайте соду

Сода – це чудовий мийний засіб, який точно знайдеться у вас вдома, і для чищення шкарпеток він підходить ідеально. Для цього потрібно розмішати чайну ложку соди у склянці води та залити цей розчин у відсік для ополіскувача пральної машини.

Оберіть свій звичний режим прання і можете попрощатися з усіма плямами.

Засіб для виведення плям

Цей спосіб – один з найбільш очевидних, але надзвичайно дієвий. Та користуватися таким засобом потрібно обережно, попередньо прочитавши інструкцію до використання.

Не забудьте і про те, щоб одягнути рукавички перед тим, як чистити шкарпетки чим засобом, щоб не подразнити шкіру рук.