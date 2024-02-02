Чорний чай є найпопулярнішим напоєм. Він точно знайдеться на кожній кухні.Спробуйте використати чайні пакетики чи чайне листя в побуті та здивуєтеся, наскільки він є ефективним.

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Полірування меблів та підлоги

Щоб помити підлогу та відполірувати меблі, змішайте кілька столових ложок чаю з гарячою водою. Щоб паркет був блискучий, змішайте зварений чай з кількома столовими ложками свіжого лимонного соку та олії. Змочіть в розчині ганчірку та відполіруйте поверхню.

Видалення масних плям

Якщо на дзеркалі чи склі залишилися плями від пальців, чи масні сліди, то від них позбутися вам допоможуть звичайні чайні пакетики.

Ароматизатор для шафи

Спробуйте пакетики від чаю перетворити на дешеві ароматизатори. Розпиліть на них свої парфуми чи ефірну олію та поставте у шафу. Вони будуть довго пахнути.

Ароматизатор для холодильника

Щоб неприємні запахи з холодильника зникли, спробуйте розкласти по поличках чайні пакетики. Якщо ж ваші руки погано пахнуть від нарізання риби чи часника – протріть долоні пакетиком з чаєм.

Компост для рослин

Саджаючи рослину у горщику, поставте на дно дренаж, тоді шар чаю, а зверху – ґрунт. Поки коріння рослини доросте до чайного прошарку, листя вже перегниє. Вазон таким чином отримає корисні речовини, які потрібні для зростання.

Доволі корисним є чай для папороті, оскільки вона страждає від великої кількості карбонатних солей у воді, а чай легко окислює ґрунт.

Суха приправа

Якщо вдома не вистачає спецій до м’яса, спробуйте додати до солі та сушених трав – листя чорного чаю. Ваша страва матиме насичений смак та аромат.