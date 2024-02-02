Простирадла та наволочки вбирають піт, накопичують частинки відмерлої шкіри, створюючи сприятливі умови для патогенних мікроорганізмів. Саме тому важливо не ігнорувати факт періодичної зміни постільної білизни, якщо ви слідкуєте за своїм здоров’ям та не хочете собі нашкодити.

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Якщо ви будете своєчасно змінювати постільну білизну, то зможете підтримувати гігієну спального місця. Чиста постіль не лише подарує вам максимальний комфорт та гігієну, але й допоможе запобігти шкірним проблемам та алергії.

Як часто треба міняти постільну білизну

Візьміть собі за звичку прати постільну білизну один раз в тиждень. Це особливо важливо для людей, які мають алергію чи часто пітніють уві сні. Чим частіше ви будете прати постіль, тим менше на ваших наволочках та простирадлі будуть накопичуватися пилові кліщі.

Найдовше ви можете спати на одному комплекті – два тижні. Це у випадку, якщо ви регулярно приймаєте душ перед сном, не їсте в ліжку та не дозволяєте домашнім тваринам спати з вами.



Як часто треба міняти постільну білизну / Фото Pexels

Пам’ятайте, що постільна білизна накопичує пилових кліщів, їхні фекалії та багато інших мікробів, які ми не бачимо неозброєним оком.

Людям, які захворіли взимку, треба ще частіше міняти постіль, приблизно раз у 2-3 дні. Це потрібно робити для того, аби не накопичувати на постелі залишки вірусу, які можуть спричинити рецидив.