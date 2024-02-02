Незалежно від того, чи ви хочете доглядати за своєю сумочкою, чи ваше взуття потребує чищення, вам потрібно знати основні правила догляду за шкірою. Без цих знань можна легко зіпсувати улюблений предмет гардероба.

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Шкіра з покриттям чи без: як визначити

Річ у тому, що шкіра з покриттям і без нього чистяться у різні способи, тож вам потрібно спершу навчитися розрізняти їй і визначити, з чого виготовлено ваш предмет перед тим, як починати його мити.

І провести перевірку надзвичайно просто: для цього вам знадобиться всього кілька крапель води. Крапніть їх на предмет; якщо вода збирається у крапельки, це означає, що шкіра із покриттям. А якщо вона швидко вбирається у матеріал – то без.

Догляд за шкірою з покриттям досить простий – ви можете просто протирати її вологою серветкою чи спеціальною ганчіркою з мікрофібри, а ось чистити натуральну шкіру дещо складніше.

Як чистити натуральну шкіру?

У більшості людей немає ні часу, ні грошей для того, щоб кожного разу приносити шкіряний одяг до спеціалізованих магазинів для чищення. На щастя, робити це потрібно необов'язково, адже ви цілком можете виконати усі етапи самостійно у домашніх умовах.

Спершу вам потрібно видалити пил і бруд. Ваша сумка, черевики, рукавички і одяг поглинають чимало пилу під час щоденного використання. І для того, щоб прибрати його, вам знадобиться чиста, трохи зволожена тканина з мікрофібри.

Протирати речі потрібно через кожні 2 – 3 використання.



Шкіряні вироби потрібно протирати від пилу / Фото Pexels

Окрім того, шкіряні вироби потрібно зволожувати. Якщо його регулярно обробляти правильним способом, ви можете серйозно подовжити термін його служби та знизити ризики розтріскування.

Та перед тим, як використовувати ваш спеціальний крем для шкіряного одягу, перевірте його на невеликому прихованому місці. Якщо ви помітите, що річ змінює колір, не використовуйте цей засіб.

Наносьте крем на спеціальну губку чи серветку з мікрофібри, і краще використовуйте менше засобу. Намагайтеся тримати свої шкіряні речі у місці, де на них буде потрапляти менше прямих сонячних променів.

Якщо ви випадково розлили щось на шкіру, вам потрібно подбати про те, щоб якомога швидше видалити пляму. Що довше рідина буде залишатися на шкірі, то глибше вона у неї зануриться. Втім, не варто використовувати вологі серветки чи воду; для витирання шкіри найкраще підійде суха тканина з мікрофібри.

Ще одне золоте правило догляду за натуральною шкірою: уникайте води. Не варто одягати улюблену шкіряну куртку, якщо ви знаєте, що піде дощ, адже від надмірного впливу води вона може зіпсуватися.

І остання порада, яка може бути навіть кориснішою, ніж ви думали: дотримуйтеся інструкцій виробника. На усьому одязі ви можете знайти бирки з детальними інструкціями щодо того, як чистити той чи інший одяг. Зазвичай саме вони допоможуть вам доглядати за кожною конкретною річчю максимально ефективно.