Щоб не нудьгувати в останній місяць зими, радимо вам підготуватися до весни. Ці кілька кроків є важливими та потрібними, тож не забувайте про них, якщо хочете, щоб у вашому будинку було чисто та доглянуто.

Зверніть увагу 6 речей, які вам потрібно викинути з кухні вже зараз: ви про це не пошкодуєте

Наведіть порядок в кожній кімнаті

Візьміться за генеральне прибирання та поприбирайте в кожній кімнаті. Зосереджуйте свою увагу на одній кімнаті доти, поки повністю її не поприбираєте, тоді можете переходити до іншої кімнати.

Позбудьтеся від речей, які ви тривалий час не використовуєте. Це дозволить вам очистити простір для нових речей.

Передивіться свій гардероб

Мода циклічна, тож деякі речі вже давно вийшли з вжитку. Не тримайте їх до кращих часів, краще від них позбудьтеся. Після цього випишіть все, що вам треба придбати на весняний сезон.



Кілька порад для генерального прибирання в лютому / Фото Pexels

Перевірте жолоби

Вам варто зараз подумати про водостічні жолоби та почистити їх, якщо в цьому є необхідність. Навесні часто буде падати дощ, тож важливо, аби жолоб не був заповнений ще осіннім листям.

Помийте холодильник всередині

Добре помийте зовнішню та внутрішню частину холодильника. Розкладіть їжу в прозорі контейнери та промаркуйте полиці. Виділіть спеціальні місця для фруктів, овочів, напоїв та закусок.