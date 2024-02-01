Підтримувати порядок на кухні – це вже непросте завдання, але якщо ця кімната захаращена купою речей, які ви ніколи не наважуєтеся викинути, це стає майже неможливим. Тож приведіть своє помешкання до ладу та позбудьтеся усього зайвого на кухні!

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Чашки і тарілки з тріщинами

Пошкоджені кружки і тарілки – це зовсім не те, що має зберігатися у вас на кухні. Перш за все – це справді неестетично та може зіпсувати загальне враження від приміщення. А по-друге, надщерблений посуд і справді може становити небезпеку. Якщо ви наливатимете у нього щось гаряче, тепло може розбити таку чашку чи тарілку, поки ви нею користуєтеся.

А сколені краї можуть пошкодити рот. Тож найкраще, що ви можете зробити – це відразу ж утилізувати пошкоджений посуд на новий, якщо це потрібно.

Тріснуті, старі і зайві контейнери для їжі

Тримати багаторазові контейнери для їжі – це чудово і екологічно. Але дуже часто саме шафа з цими контейнерами є джерелом найбільшого хаосу на вашій кухні.

Зробіть переоцінку усього пластикового посуду, що ви маєте та позбудьтеся того, який виглядає старим, тріснутим, не містить кришки, ручок чи інших частин. Якщо у вас їх просто забагато, ви можете подарувати їх знайомим чи придумати інші способи використання – наприклад, зберігати у них приладдя для малювання.

Викривлені каструлі та сковорідки

Каструлі – це той предмет посуду, з яким зовсім нелегко розпрощатися. Та коли вони виходять з ладу, не варто їх зберігати "про запас" чи на чорний день – бо він може так ніколи і не настати, а ваша шафа весь цей час буде переповнена зайвим і некрасивим посудом.

Полагодити такий посуд непросто і майже неможливо, тож краще у такому випадку просто купити новий.

Зіпсовані серветки і скатертини

Якщо ви зберігаєте на кухні столову білизну, дуже легко забути про неї – особливо у випадку, якщо ви дістаєте її тільки з особливої нагоди.

Не забудьте дістати і перевірити усі рушники, тканинні серветки та скатертини. Якщо на них є непривабливі плями, які ви не можете видалити, пропалені частини, або ж вони просто виглядають старими і зношеними, немає сенсу зберігати їх і надалі, адже шанси, що ви ними справді скористаєтеся, близяться до нуля.

Зіпсована їжа

Очищення холодильника – це непросте завдання, на яке потрібно виділити певну кількість часу, але це важливий крок до того, щоб підтримувати вашу кухню у постійному порядку.

Те, що вам потрібно зробити – так це витягти усе з холодильника та перевірити терміни придатності продуктів, а також оцінити їх на предмет псування – особливо ті, що ви рідко використовуєте або які їсте довше, ніж очікували.



Зіпсовану їжу не варто тримати у холодильнику / Фото Pexels

Небажана незіпсована їжа

Часто ми купуємо продукти просто під впливом розпродажів, але насправді їх ніколи не використовуємо. Звісно, протерміновані продукти варто викинути. Але що робити з тією банкою квасолі, яку ви купили зі знижкою, і яка стоїть у холодильнику вже місяцями, бо насправді її ніхто не хоче їсти?

Ви можете пожертвувати такі продукти або ж запитати знайомих, чи вони їм часом не потрібні.