Будь-які зрізані квіти з часом сохнуть та втрачають пелюстки. Втім, ви можете відтермінувати цей час, якщо будете правильно доглядати за букетом. Зробити це зовсім не так складно, як ви можете подумати. Про правила догляду за квітами розповіла флористка Олена Петрова.

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Як правильно доглядати за букетом троянд

Перше, правило, яке ви маєте запам'ятати – щойно ви повернулися додому, квіти потрібно поставити у високу і велику вазу. Також потрібно обов'язково стежити, щоб стебла постійно перебували у холодній воді.

І що вища ваза із холодною водою – то краще для ваших квітів. А кожного разу, коли ви будете міняти воду, не забувайте робити свіжий зріз стебла на кожній квітці.

Намагайтеся також знайти для вашого букета ідеальне місце – не тільки там, де він буде тішити око, але й подалі від джерел тепла. Ще одна хитрість для збереження букета – ви можете додати у вазу трохи хлорки.

Якщо квіти починають опадати та в'янути, вам потрібно набрати у ванну холодної води, додати трохи хлорки та замочувати троянди кілька годин.



Троянди потрібно завжди ставити у холодну воду / Фото Pexels

Що робити, щоб троянди довше стояли?

Перед тим, як ставити квіти у вазу, вам потрібно обірвати із них листочки. Звісно, не усі, але ті, які розташовані низько – так квіти не почнуть швидко гнити.

Стебло квітки вам потрібно розрізати навскіс. Для цього рослину тримайте над водою. Також ви можете легко розщепити стебло на кілька волокон – робити це потрібно для того, щоб троянда краще поглинала воду.

Підрізати троянди потрібно обов'язково – якщо вони діставатимуть дна вази, взагалі не зможуть поглинати розчин, і саме через це квіти можуть дуже швидко зів'янути. А перед тим, як повертати букет у воду, перевірте її температуру, щоб вона постійно залишалася холодною.

Воду у вазі потрібно змінювати щодня та промивати між цим стебла під холодною вадою.

Для того, щоб букет довше стояв, ви можете використати спеціальні поживні добавки для квітів. Ви можете придбати спеціальні в магазині або ж скористатися підручними засобами. Якщо ви додасте у воду ложку цукру, ваш букет точно простоїть довше.