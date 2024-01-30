Обираючи авокадо в супермаркеті чи на прилавках на ринку, зверніть увагу на плід. Якщо він зрілий, то при натисканні авокадо буде м’яким, якщо ж авокадо тверде, то за кілька днів воно може дозріти вдома за допомогою кімнатної температури.

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Обирайте авокадо з гладкою шкіркою, без тріщин, плям та будь-яких інших пошкоджень.

Як почистити авокадо

Якщо ваше авокадо м’яке, то помийте плід, розділіть за допомогою ножа на дві половинки, підчепіть кісточку ножем та видаліть її. Ложкою вийміть авокадо з двох частинок.

Якщо авокадо неспіле, тоді доведеться після розрізу двох половинок спочатку очистити його від шкірки, тоді зняти кісточку і лише тоді нарізати його на дошці. Найкраще шкірку прибирати за допомогою овочечистки.



Авокадо можна почистити легко й просто / Фото Pinterest

Для того, щоб отримати нарізані смужки авокадо чи кубики, розріжте його на дві половинки та ножем акуратно робіть розрізи у вигляді сітки. Будьте обережними, адже шкірка тонка, тож ніж може поранити руку. Після цього чайною ложкою заберіть кожен сегмент м’якоті. Щоб фрукт зберіг природний колір та не почорнів, його треба збризнути лимонним соком.