Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту та блиск скла

Інколи миття вікон стає справжнім завданням із зірочкою, оскільки процес інколи призводить до розводів та не справджує наших очікувань. Втім, вимити пластикові вікна і дзеркала до ідеальної чистоти цілком можливо.

Перше правило, яке вам потрібно запам’ятати – вікна потрібно мити у похмурий день, пише 24 Канал. Завдяки цій пораді ризик отримати вікна з розводами – мінімальний. Їх не буде через те, що залишки спеціальної рідини не будуть так швидко засихати на склі.

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Та коли б ви не взялися за миття вікон, є хитрість, яка надовго збереже чистоту та блиск скла. Можете переконатися в цьому, обравши для себе один з найпопулярніших методів.

Хитрість №1

Щоб досягнути ідеального блиску – вимийте вікна гарячою водою з мильним розчином. Не забудьте додатково вимити підвіконня та рами.

Хитрість №2

Змішайте склянку теплої води з 50 міліграмами оцту. Влийте суміш в пульверизатор та розпиліть на вікно, а після миття протріть вологою ганчіркою, а тоді паперовим рушником.

Хитрість №3

Щоб вікна блищали, їх треба обробити за допомогою розчину аптечного гліцерину. На склянку води потрібно 30 міліграмів засобу. Все перемішайте й нанесіть з розпилювача на скло та прополіруйте чистою тканиною.



Поради, які допоможуть відмити вікна / Фото Pexels

Хитрість №4

З брудом на вікнах допоможе впоратися картопляний крохмаль. Господині люблять його за те, що він не залишає розводів на склі. У літрі теплої води треба розчинити 1 столову ложку крохмалю. Суміш потрібно нанести на вікна та залишити до повного висихання, а потім протерти залишки серветкою.

Хитрість №5

Ні сліду від розводів не залишиться після миття вікон нашатирним спиртом. На 500 мілілітрів візьміть на 15 крапель спирту й помийте цим розчином вікна.