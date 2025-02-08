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Поради Поради по дому Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту та блиск скла
8 лютого, 00:01
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Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту та блиск скла

Юлія Турелик

Інколи миття вікон стає справжнім завданням із зірочкою, оскільки процес інколи призводить до розводів та не справджує наших очікувань. Втім, вимити пластикові вікна і дзеркала до ідеальної чистоти цілком можливо.

Перше правило, яке вам потрібно запам’ятати – вікна потрібно мити у похмурий день, пише 24 Канал. Завдяки цій пораді ризик отримати вікна з розводами – мінімальний. Їх не буде через те, що залишки спеціальної рідини не будуть так швидко засихати на склі.

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Та коли б ви не взялися за миття вікон, є хитрість, яка надовго збереже чистоту та блиск скла. Можете переконатися в цьому, обравши для себе один з найпопулярніших методів.

Хитрість №1

Щоб досягнути ідеального блиску – вимийте вікна гарячою водою з мильним розчином. Не забудьте додатково вимити підвіконня та рами.

Хитрість №2

Змішайте склянку теплої води з 50 міліграмами оцту. Влийте суміш в пульверизатор та розпиліть на вікно, а після миття протріть вологою ганчіркою, а тоді паперовим рушником.

Хитрість №3

Щоб вікна блищали, їх треба обробити за допомогою розчину аптечного гліцерину. На склянку води потрібно 30 міліграмів засобу. Все перемішайте й нанесіть з розпилювача на скло та прополіруйте чистою тканиною.


Поради, які допоможуть відмити вікна / Фото Pexels

Хитрість №4

З брудом на вікнах допоможе впоратися картопляний крохмаль. Господині люблять його за те, що він не залишає розводів на склі. У літрі теплої води треба розчинити 1 столову ложку крохмалю. Суміш потрібно нанести на вікна та залишити до повного висихання, а потім протерти залишки серветкою.

Хитрість №5

Ні сліду від розводів не залишиться після миття вікон нашатирним спиртом. На 500 мілілітрів візьміть на 15 крапель спирту й помийте цим розчином вікна.