Всегда идеальные окна: хитрость, которая надолго сохранит чистоту и блеск стекла

Иногда мытье окон становится настоящей задачей со звездочкой, поскольку процесс иногда приводит к разводам и не оправдывает наших ожиданий. Впрочем, вымыть пластиковые окна и зеркала до идеальной чистоты вполне возможно.

Первое правило, которое вам нужно запомнить – окна нужно мыть в пасмурный день, пишет 24 Канал. Благодаря этому совету риск получить окна с разводами – минимален. Их не будет из-за того, что остатки специальной жидкости не будут так быстро засыхать на стекле.

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Но когда бы вы не взялись за мытье окон, есть хитрость, которая надолго сохранит чистоту и блеск стекла. Можете убедиться в этом, выбрав для себя один из самых популярных методов.

Хитрость №1

Чтобы достичь идеального блеска – вымойте окна горячей водой с мыльным раствором. Не забудьте дополнительно вымыть подоконники и рамы.

Хитрость №2

Смешайте стакан теплой воды с 50 миллиграммами уксуса. Влейте смесь в пульверизатор и распылите на окно, а после мытья протрите влажной тряпкой, а потом бумажным полотенцем.

Хитрость №3

Чтобы окна блестели, их надо обработать с помощью раствора аптечного глицерина. На стакан воды нужно 30 миллиграммов средства. Все перемешайте и нанесите из распылителя на стекло и прополируйте чистой тканью.



Советы, которые помогут отмыть окна / Фото Pexels

Хитрость №4

С грязью на окнах поможет справиться картофельный крахмал. Хозяйки любят его за то, что он не оставляет разводов на стекле. В литре теплой воды надо растворить 1 столовую ложку крахмала. Смесь нужно нанести на окна и оставить до полного высыхания, а затем протереть остатки салфеткой.

Хитрость №5

Ни следа от разводов не останется после мытья окон нашатырным спиртом. На 500 миллилитров возьмите по 15 капель спирта и помойте этим раствором окна.