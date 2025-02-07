Большинство из нас знают об образовании накипи от обычной воды, поэтому используют фильтрованную воду, впрочем даже от нее может появиться налет, пишет 24 Канал. Очистить чайник можно несколькими способами, каждый из которых является эффективным и действенным.

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Очистка уксусом

Метод подойдет для пластиковых, стеклянных или металлических чайников, а также для электрочайников.

На 1 литр возьмите 100 миллиграммов уксуса, залейте жидкость в чайник и поставьте на минимальный огонь. Нужно вскипятить содержимое, а затем немного подождать, чтобы накипь начала отслаиваться. Жидкость вылейте, а потом еще дважды вскипятите воду и вылейте содержимое с остатками накипи.



Накипь легко очищается народными методами / Фото Pexels

Очистка лимонной кислотой

В литре воды нужно растворить 10 – 15 граммов лимонной кислоты и включить чайник до полного закипания. Подождите 30 минут и тогда сливайте воду. Чтобы вывести запах лимонной кислоты, несколько раз вскипятите воду и слейте ее.

Очистка содой

Сода хорошо очищает прибор и уничтожает вредные бактерии. В чайник нужно насыпать 3 чайные ложки соды, залить водой и прокипятить. После закипания оставьте на час, а тогда легко удалите налет губкой и промойте несколько раз чистой водой.