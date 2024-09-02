Впорається будь-хто: ось безпечний і надійний спосіб випрати штори в машинці
Джерело:"Чистота"
Штори – це надзвичайно важливий елемент у будь-якій квартирі, особливо у теплу пору року, коли сонце часто буває аж надто яскравим. Та час від часу їх потрібно прати.
Дуже часто доводиться зіштовхуватися з тим, що штори забруднюються, і тоді постає питання: а як же їх випрати? І бажано так, аби не зіпсувати їх. Що ж, зробити це простіше, ніж ви могли уявити.
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Чи можна прати штори у машинці
Певно, це перше і найважливіше питання, що виникає у кожного в голові. І відповідь, певно, також не здивує: прати штори так не просто можна, але й потрібно. Насправді будь-який інший варіант буде не дуже ефективним – окрім, звісно, звернення до хімчистки.
І для того, щоб випрати штори у пральній машинці, потрібно дотримуватися всього кількох простих правил.
Штори можна прати у машинці / Фото Pexels
На якому режимі прати штори, щоб потім їх не прасувати
Звісно, основна проблема прання у пральній машинці полягає в тому, що після нього штори будуть всі пом'яті, і доведеться витратити чимало часу на те, аби їх попрасувати. Втім, виявляється, це необов'язково, бо правильний вибір режиму прання може неабияк спростити життя.
Та перед тим, як виставляти будь-який режим, зверніть увагу на етикетку на шторах, аби з'ясувати, з якого матеріалу вони виготовлені – це допоможе підібрати оптимальний режим прання.
- Бавовна – делікатний чи ручний режим прання, 600 оборотів та холодна/прохолодна вода.
- Льон – делікатний, ручний режим, 800 оборотів та тепла вода.
- Шовк – ручний режим прання, 200 оборотів, холодна вода.
- Синтетика – делікатний на 30 градусів, або ж ручний. 600 – 800 оборотів, тепла вода.
- Шифон – ручний режим прання, 400 оборотів, холодна вода.
- Бамбук – делікатний режим, 600 оборотів, тепла вода.
Які є лайфхаки для прання штор
Як і будь-який інший текстиль, штори мають свою специфіку, тож до їхнього прання потрібно ставитися обережно і з увагою. Та кілька простих порад допоможуть уникнути більшості проблем.
- Чистити штори потрібно за допомогою делікатного рідкого порошку. Звичайний використовувати не варто, адже через щільність він може залишити мильні розводи на матеріалі.
- Якщо штори великі, тоді варто розділити їх на два різні прання.
- Не варто перезавантажувати барабан машинки. В ньому має ще буде достатньо місця, а якщо так не виходить, краще віддати штори у хімчистку.
- Якщо на шторах є плями, попередньо потрібно замочити їх у розчині соди з водою.
- Щільні штори перед пранням можна пропилососити.
- Під час прання штор потрібно використовувати сітку для миття.