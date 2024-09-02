Справится любой: вот безопасный и надежный способ постирать шторы в машинке

Шторы – это очень важный элемент в любой квартире, особенно в теплое время года, когда солнце часто бывает слишком ярким. Но время от времени их нужно стирать.

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что шторы загрязняются, и тогда возникает вопрос: а как же их постирать? И желательно так, чтобы не испортить их. Что ж, сделать это проще, чем вы могли представить.

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Можно ли стирать шторы в машинке

Вероятно, это первый и самый важный вопрос, возникающий у каждого в голове. И ответ, вероятно, также не удивит: стирать шторы так не просто можно, но и нужно. На самом деле любой другой вариант будет не очень эффективным – кроме, конечно, обращения в химчистку.

И для того, чтобы постирать шторы в стиральной машинке, нужно придерживаться всего нескольких простых правил.



Шторы можно стирать в машинке / Фото Pexels

На каком режиме стирать шторы, чтобы потом их не гладить

Конечно, основная проблема стирки в стиральной машинке заключается в том, что после нее шторы будут все помяты, и придется потратить немало времени на то, чтобы их погладить. Впрочем, оказывается, это необязательно, потому что правильный выбор режима стирки может изрядно упростить жизнь.

Но перед тем, как выставлять любой режим, обратите внимание на этикетку на шторах, чтобы выяснить, из какого материала они изготовлены – это поможет подобрать оптимальный режим стирки.

Хлопок – деликатный или ручной режим стирки, 600 оборотов и холодная/прохладная вода.

– деликатный или ручной режим стирки, 600 оборотов и холодная/прохладная вода. Лен – деликатный, ручной режим, 800 оборотов и теплая вода.

– деликатный, ручной режим, 800 оборотов и теплая вода. Шелк – ручной режим стирки, 200 оборотов, холодная вода.

– ручной режим стирки, 200 оборотов, холодная вода. Синтетика – деликатный на 30 градусов, или ручной. 600 – 800 оборотов, теплая вода.

– деликатный на 30 градусов, или ручной. 600 – 800 оборотов, теплая вода. Шифон – ручной режим стирки, 400 оборотов, холодная вода.

– ручной режим стирки, 400 оборотов, холодная вода. Бамбук – деликатный режим, 600 оборотов, теплая вода.

Какие есть лайфхаки для стирки штор

Как и любой другой текстиль, шторы имеют свою специфику, поэтому к их стирке нужно относиться осторожно и с вниманием. И несколько простых советов помогут избежать большинства проблем.