Що робити, коли ковдра не влазить у пральну машинку: простий лайфхак

Важка ковдра, яку ніяк не вмістити у пральну машину, може стати справжнім завданням із зірочкою для багатьох домогосподарок. Та насправді це може бути досить просто, якщо знати кілька секретів.

Коли плед чи ковдра занадто великі і не влазять у пральну машину, здається, що у вас є всього два варіанти: прати вручну або нести річ у хімчистку. Другий варіант підходить далеко не всім, особливо у випадку, якщо річ потрібно чистити регулярно.

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Як відіпрати ковдру у ванній

Якщо в машинку ковдра не влазить, на жаль, доведеться попрацювати руками. Та це точно не буде так виснажливо, як ви собі вже, певно, уявили. Все, що вам потрібно – це ванна та ваша брудна ковдра.

Перш за все, наповніть ванну теплою водою. Після цього додайте до неї 2 столові ложки засобу для чищення посуду та 6 ложок звичайної харчової соди, яка точно знайдеться у вас на кухні. Окрім того, не забудьте налити у воду і гель для прання згідно із інструкцією, що зазначена на упаковці засобу.

Після цього візьміть свою ковдру та занурте її у розчин. Залиште її так на 4 години, не забуваючи час від часу перевертати її. Коли вода вже стане брудною, злийте її та долийте чистої. Після того, як час спливе, ви можете промити ковдру у чистій воді, використовуючи для цього руки, ноги чи навіть швабру.

Як висушити велику ковдру

Висушити ковдру також може бути далеко не найпростішим завданням. Перш за все, висушити майже повністю вам потрібно її ще в ванній. Для цього злийте усю воду і максимально її відіжміть, позбувшись великої кількості води.

Після цього розкладіть ковдру на швабру чи дошку для сушіння та чекайте, поки вона повністю висохне. Краї варто час від часу відтискати для того, щоб цей процес проходив швидше.

Якщо ж ви хочете прати великий плед у своїй пральній машині, ви можете розрізати його навпіл, а на місці цього розрізу вшити блискавку, що підходить за кольором. Так він буде влазити у машинку та залишатиметься привабливою частиною вашого інтер’єру.

Не забувайте також і про можливість скористатися пральнями самообслуговування, де є великі пральні і сушильні машини, які ідеально підійдуть для очищення речей досить великого розміру.