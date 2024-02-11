Запотівання дзеркала у душі чи ванній після гарячого душу – це поширена проблема у багатьох людей. Та кілька простих і ефективних способів можуть допомогти позбутися цього незручного явища.

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Гліцерин

Ви могли ніколи про це не думати, та гліцерин – це та речовина, яка може уберегти вас від запотівання. Ця безбарвна рідина відома своїми сластивостями з водозберігання. Вона може допомогти від запотівання дзеркала, і гліцерин можна придбати фактично у будь-які аптеці.

Все, що вам потрібно зробити – це розвести рідину водою, а потім нанести її на дзеркало. Після того, як ви завершите процедуру, вам потрібно протерти його до повного висихання. Цей звичайний і дуже простий спосіб може вирішити проблему на тривалий час.



Дзеркало можна захистити від запотівання / Фото Pexels

Піна чи гель після гоління

Ще один дуже ефективний спосіб – це піна для гоління, яка може запобігти запотіванню дзеркала. Все, що вам потрібно – це невелика кількість засобу, яку ви маєте розподілити по поверхні та втерти його у неї.

Після цього протріть скло насухо серветкою з мікрофібри, щоб видалити усі залишки гелю. Як наслідок – ви отримаєте бар'єр, який може працювати навіть протягом кількох тижнів.

Тож спробуйте скористатися якимось із цих лайфхаків для того, щоб захистити своє дзеркало. Та не забувайте про те, що кожного тижня його також потрібно і чистити за допомогою спеціального засобу для того, щоб позбутися усіх розводів, плям тощо.