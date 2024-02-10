Йдеться про звичайний оцет, який є на кухні в кожної господині. Саме він може пом’якшити рушники, які з певним часом втрачають цю властивість. Оцет чудово справляється з тим, аби заново надати рушникам м’якості.

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Для того, щоб ваші рушники гарно пахнули, спробуйте не завантажувати пральну машинку занадто великою кількістю одягу, інакше рушники будуть пахнути не зовсім добре.

Якщо ви відчуваєте на дотик, що рушники стали жорсткими та не такими, як раніше, додайте в прання одну чашку оцту при температурному режимі 30-40 градусів. Щоб отримати свіжий аромат білизни, дайте їй висохнути на свіжому повітрі.



Оцет здатен пом'якшити рушники / Фото Pexels

Цей дієвий спосіб є ще й доволі дешевим, оскільки пляшку оцту можна придбати до 50 гривень, а то й менше. Кожного разу використовувати оцет не варто. Ідеальний час додавання його в прання – кожних 6 тижнів.

Поради щодо прання