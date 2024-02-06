Регулярне прання рушників допоможе вам підтримувати особисту гігієну. Якщо запам’ятаєте просте правило щодо прання, то завжди будете мати чисті та свіжі рушники.

Читайте також Шкарпетки стануть білосніжними: 5 способів, щоб позбутися сірості і плям

Як часто треба прати рушники

Після кожного використання наш рушник стає вологим, а це є ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Тому їх рекомендовано прати кожних 3 дні, тобто двічі на тиждень.

Якщо ваш рушник ще й починає погано пахнути, тоді однозначно його треба прати. Щоб мікроби активно не розмножувалися на рушниках, після кожного використання – висушуйте їх.

Зверніть також увагу й на те, що в кошик для прання слід викидати рушник, який вже повністю висохнув, щоб не збільшити ріст небажаних бактерій і грибків.



Рушники треба змінювати кожних 3 дні / Фото Pexels

Будьте обережними з лицьовими рушниками. Якщо після використання ви помічаєте на обличчі подразнення чи висипання – слід його кидати прати та заміняти іншим рушником. Також не дозволяйте своїми рушниками користуватися іншим людям, особливо це стосується рушників для обличчя.

Не варто ними також витирати руки. Для цього має бути інший рушник. Для того, щоб у вашій ванній завжди були свіжі рушники, а шкіра обличчя була чистою – візьміть за звичку змінювати їх кожних 3 дні.