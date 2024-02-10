Якщо у вас є запаси картоплі, і вони залишилися аж до лютого, ви вже точно помітили, що картопля смакує дещо інакше, і вона вже не виходить такою запашною і смачною, як влітку. Втім, ситуацію можна дуже легко і швидко виправити.

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Як покращити смак картоплі

Певно, це зовсім не секрет, що якщо додати до молодої картоплі трохи вершкового масла, часник та кріп, вона перетвориться чи не на делікатес, та що робити із старою картоплею, що пролежала аж до зими? За весь час вона вже трохи втомилася, і масло вже не так освіжає її смак.

Та коли потрібно приготувати дуже запашний гарнір із картоплі, все, що вам потрібно до неї додати – це звичайнісінька цибуля. Зробити це дуже просто – розріжте цибулину та покладіть її під час відварювання у воду разом із картоплею.

Після того, як картопля приготується, цибулину потрібно дістати і, якщо ви її не любите, просто викинути. Для того, щоб зробити картоплю ще більш запашною, у воду також можна під час відварювання додати і кілька зубчиків часнику, а також лавровий лист та моркву – щоб додати ароматності бульйону.

А якщо ви хочете прискорити процес відварювання картоплі. додайте до каструлі шматочок вершкового масла відразу ж після того, як закипить вода. Воно розчиниться у воді та утворить плівку, яка прискорить процес варіння. А для того, щоб уникнути розварювання, додайте до води одну столову ложку оцту на літр води.