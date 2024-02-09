Можливо, накип у вашому чайнику з'являється після кожних кількох використань? Що ж, для того, щоб техніка та посуд довго служили, за ними потрібно ретельно доглядати – і чистити в тому числі.

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Для того, щоб очистити чайник від накипу, ви можете скористатися і домашніми, і магазинними засобами. Та якщо ви хочете спробувати помити його з тим, що вже є вдома, зробити це цілком реально.

Як почистити чайник

Для того, щоб позбутися надокучливого накипу, ви можете скористатися кількома методами, які підійдуть як для електричних, так і для звичайних чайників.

Перший з них – це використання лимона або ж лимонної кислоти. Також може підійти і сік лимона, якщо він знайдеться у вас вдома. Для того, щоб скористатися цим способом, вам потрібно набрати повний чайник води та нарізати в нього третину лимона чи половину лайма. Якщо ви використовуєте кислоту чи сік – тоді використайте 2 столові ложки.

Прокип'ятіть чайник, а потім вилийте воду. Зачекайте, поки посудина охолоне і витріть залишки осаду звичайною губкою для посуду.



Чайник потрібно чистити досить часто / Фото Pexels

Наступний спосіб – це використання 9% оцту. Для того, щоб очистити ним чайник, вам потрібно налити 4 столові ложки оцту на літр води та закип'ятити воду. Вже після кип'ятіння залиште чайник на кілька годин, а потім злийте воду. Решту осаду можна витерти губкою.

Останній метод, який ви можете використати – це харчова сода. Він найкраще підходить для емальованих чайників, адже у них не варто заливати кислоту. На літр води вам потрібно додати 2 столові ложки соди та закип'ятити чайник.

Залиште його на кілька годин, а потім злийте воду та протріть залишки осаду.