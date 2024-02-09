Головне правило, яке допоможе зберегти вашу дерев'яну підлогу чистою, блискучою та красивою – це мити її часто та методично. Втім, це зовсім не означає, що для цього вам потрібно використовувати агресивні засоби для чищення.

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Як часто мити дерев'яну підлогу?

Відповідь на це питання – це перше, що ви маєте з'ясувати, якщо у вас в оселі є дерев'яні підлоги. І якщо ви будете поверхнево прибирати їх кілька разів на тиждень, цього буде цілком достатньо. Але раз на місяць вам потрібно приділити певну кількість часу для того, щоб глибоко очистити свою підлогу та надати їй блиску. І для того, щоб уникнути розчарування, потрібно обрати вдалий час для чищення – коли рух людей буде мінімальним, а ви самі матимете достатньо часу.

Втім, не забувайте про те, що мити підлогу звичайною водою варто все ж кілька разів на тиждень, щоб дерево не надто сильно забруднювалося. Найкраще для цього використовувати швабру з мікрофібри, адже вона не подряпає підлогу, як це можуть зробити деякі пилососи.

Як почистити підлогу оцтом

Перше, що вам потрібно зробити, це позбутися усього сміття і пилу, які могли накопичитися на вашій підлозі. Також не забудьте прибрати з неї усі килими, щоб не пропустити жодну ділянку.

Після цього видаліть пилососом усе те дрібне сміття, яке не вдалося відразу забрати віником. Також ви можете скористатися шваброю для пилу з мікрофібри.

Наступний крок – створити розчин для чищення – для цього у відро води влийте одну склянку дистильованого білого оцту. Втім. якщо ви використовуєте покупний засіб для миття дерев'яної підлоги, уважно дотримуйтеся інструкцій, вказаних на етикетці. Якщо ви використаєте надто велику кількість засобу, це може призвести до накопичення воску, а це зробить дерев'яну підлогу тьмяною.

Після цього занурте свою швабру у розчин та відіжміть її, поки вона не стане просто вологою, адже ви не хочете наносити на підлогу надлишок води. Починати вам варто із дальнього кута і рухатися до дверей. Згодом дайте підлозі висохнути і не ступайте на неї, поки вона волога – пам'ятайте про те. що надлишок води може нашкодити підлозі.