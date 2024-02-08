Незалежно від того, який рушник ви придбаєте – з плюшевої махри, турецької бавовни чи мінімалістичні вафельні, у вас може виникнути спокуса одразу повістити їх у ванній кімнаті.

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Та ви повинні запам’ятати одне правило. Навіть, якщо рушники пахучі та щойно придбані з місця, де вам здається, їх ніхто не міг дістати руками – ви повинні їх випрати.

Чому треба прати нові рушники

Випрати рушники перед використанням важливо з кількох причин. Перед тим, як вони потраплять на прилавки магазинів, на них може накопичуватися не лише бруд, але й пил та мікроби. З іншої причини, чимало виробників використовують силіконову обробку, щоб зробити їх м’якшими. Вона виробляється з хімікату, який шкідливий для людини, тому такі рушники треба кидати в прання.

Навіть, якщо ви оберете рушники звичайні, їх все одно треба прати, щоб видалити надлишок барвника чи ворсу.



Чому нові рушники треба прати / Фото Pexels

Як прати рушники

Перед першим пранням використовуйте теплу воду з половиною склянки оцту та миючого засобу. Така рідина зруйнує будь-яке силіконове покриття. Також ручне початкове прання дасть вам зрозуміти, чи не пускає рушник колір, адже в майбутньому він зможе пофарбувати значну частину ваших речей. Якщо ви переконаєтеся, що воду рушник не фарбує – можете під час наступного прання кидати в пральну машинку.