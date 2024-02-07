Штори здатні накопичувати на собі багато пилу, тому їх варто тримати в чистоті. Якщо у вашій оселі сирість, то на шторах може навіть накопичуватися цвіль. Тому важливо їх регулярно прати, щоб уникнути алергії та подразнення.

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Щоб штори не втратили свою форму, їх треба прати в делікатному режимі. Це стосується штор з таких матеріалів, як бавовна, поліестер чи нейлон. Зверніть увагу на те, що прати їх у гарячій воді не варто.

Штори з шовку чи льону в пральну машинку кидати не рекомендовано. Їх краще попрати руками. Використовуйте холодну воду, якщо це темні штори, світлі можна прати в теплій воді. Штори з пліснявою найкраще віддавати в хімчистку.



Як часто треба прати штори / Фото Pexels

Якщо у вас дуже довгі та масивні штори, то достатньо буде всього одного прання, втім це правило не стосується людей, які мають алергію. Тоді їх прати доведеться частіше. Та й домашні улюбленці – собаки чи кішки, також можуть залишати неприємний запах.

У такому випадку періть штори частіше – два чи три рази на рік. До прикладу, періть їх на початку весни та влітку. Пам’ятайте, що для прання штор не можна використовувати відбілювач чи хімікати, оскільки вони лише пошкодять тканину.