Фрукт містить багато вітамінів, мінералів та жирних кислот, тож дієтологи почали називати його суперфудом. Виростити авокадо можна в домашніх умовах на підвіконні, головне – правильно дотримуватися всіх етапів.

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Якщо ви з’їли фрукт, не поспішайте викидати кісточку. З неї можна виростити авокадо вдома на підвіконні. Важливо знати: кісточки авокадо проростуть зі свіжих та стиглих плодів. Дозріле авокадо буде м’яким на дотик, тому ви одразу зможете його розпізнати.

Як тільки у ваших руках опиниться кісточка від авокадо – обирайте один із трьох варіантів висаджування.

У воді на зубочистках

Промийте кісточку та шилом чи ножем зробіть 2 або 4 отвори до 3 мм завглибшки та вставте в них зубочистки. Тоді в склянку налийте фільтровану воду та поставте кісточку плоскою стороною у воду, а гострою назовні.

Склянку з авокадо треба поставити на підвіконня, яке добре освітлюється. Підливайте лише тоді, коли рівень води зменшиться. Слідкуйте за тим, щоб отвори, у які встромлені зубочистки – були сухими. Коли корінь проросте до 4 сантиметрів, можете виймати кісточку та садити в ґрунт. Зазвичай треба почекати до місяця чи двох.



Як виростити авокадо вдома / Фото Lviv Media

У горщику

Кісточку від авокадо посадіть в горщик із землею так, щоб плоска сторона була наполовину закопана. Горщик поставте на освітлене підвіконня. Підливайте кожних 2 дні. Через 3 місяці авокадо проросте.



Як виростити авокадо вдома / Фото Lviv Media

У воді

Кісточку авокадо помийте та помістіть у вузьку склянку з фільтрованою водою. Занурте її так, щоб у рідині вона була лише наполовину. Поставте на підвіконня та слідкуйте за тим, щоб не зменшувався рівень води. Коли кісточка розколеться, а з неї проросте корінь – можете саджати авокадо в ґрунт.