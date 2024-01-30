Свіжий базилік – це справжній скарб для кулінарів. І для того, щоб отримати найкраще листя, ви можете почати вирощувати його самостійно. А зробити це простіше, ніж ви могли думати.

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Оберіть правильний сорт базиліка

Ви могли про це ніколи не замислюватися, проте існує понад 50 різних сортів базиліка. Втім, всі вони ростуть за теплої сонячної погоди та можуть процвітати як у відкритому ґрунту, так і у горщику. Тож тип базиліка, який ви зрештою почнете вирощувати, повністю залежить лише від ваших уподобань.

Ось кілька найбільш популярних сортів.

Базилік Дженовезе. Цей сорт, певно, найпопулярніший, і саме його найчастіше використовують для приготування песто. Він має пряний смак із нотками м'яти та гвоздики і підійде до будь-якої страви.

Солодкий базилік. Цей вид нагадує базилік Дженовезе, проте трохи більш солодкий та має листя, що більше за розміром.

Тайський базилік. Зазвичай його використовують у стравах азійської кухні. Листя у цього сорту рослини товще, ніж у інших видів, тож він може витримувати досить високі температури під час приготування.

Лимонний базилік. У цього сорту базиліка ви можете відчути легкі цитрусові нотки, і його також часто використовують у азійській кухні.

Посадка базиліка

Ось ви вже обрали потрібний сорт. Та перед тим, як взятися за безпосередньо посадку, вам варто вирішити, чи ви хочете вирощувати його у горщику, чи на вулиці, на відкритому ґрунті.

Перевага вирощування в контейнері полягає в тому, що так ви матимете свіжий базилік протягом всього року – якщо у вас досить сонячні кімнати.

Виростити базилік ви можете із насіння. Для цього потрібно покласти у горщики свіжу суміш ґрунту та посипати насіння у кожен. Зверху накрийте насіння тонким шаром сухого ґрунту та міцно притисніть. Злегка полийте чи збризніть ґрунт, а після цього накрийте його поліетиленовою плівкою, щоб волога утрималася всередині.

Поставте горщики у тепле місце – накраще буде залишити їх біля вікна. Головне – підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим.



Проростити базилік із насіння досить просто / Фото Pexels

Окрім того, проростити базилік можна і з живців. Якщо ви купили кілька гілочок у магазині, цього буде більш ніж достатньо для того, щоб проростити свій власний кущик.

Для того, щоб обрати правильне стебло, переконайтеся, що на ньому немає цвіту, а також, що є хоча би кілька листочків чи вузлів листя. Більшість листків з черешка вам потрібно видалити.

Після цього наповніть горщик ґрунтом і полийте його. Проткніть у землі глибокий отвір і вставте живець у створену вами щілину та присипте його так, щоби він тримався вертикально.

Живець потрібно полити, проте не перестарайтеся. Після цього ви можете вільно накрити горщик поліетиленовою плівкою, щоб зберегти вологість. Залиште горщик у теплому місці та спостерігайте, як проростає ваш базилік!