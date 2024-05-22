Як отримати ранній та плідний урожай цибулі: на замітку городникам

Цибуля – це одна з основних культур, які висаджують на городі, тож її легко можна знайти чи не на кожній ділянці. Але попри те, що вона досить невибаглива, все ж є кілька хитрощів, які допоможуть виростити її швидше і краще.

Цибуля – це та культура, яка має досить багато способів вирощування: з насіння, сіянки чи розсади. І якщо ваша мета – це саме ранній урожай, тоді вам найкраще використовувати спосіб із сіянкою, і саме він є найбільш популярним.

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Як правильно вирощувати цибулю

Сіянку потрібно відібрати відразу ж після збирання врожаю – тоді цибулю сортують і відбирають найменшу для сіяння – таку, що не досягає трьох сантиметрів. Сіянку також обов'язково потрібно просушити протягом тижня під розсіяним світлом.

Садіння цибулі також розпочинають майже відразу ж після того, як тільки зійде сніг. Цибуля – це та культура, яка зовсім не любить кислий ґрунт, тому ще з осені досвідчені городники вносять у землю доломітне борошно. Грядки в ідеалі розмістити біля моркви, адже ця культура може відганяти цибулевих мух, які часто псують врожай.

Рядочки готують так, щоб між ними залишалося 30 сантиметрів відстані, і цибулю садять у розпушений ґрунт через кожні 8 – 10 сантиметрів. Це холодостійка культура, але для отримання дуже раннього урожаю її також можна накривати – хоча б на ніч, якщо температура стоїть морозна.



Цибуля потребує правильного догляду / Фото Pexels

І через місяць після посадки цибулю вже зазвичай починають підживлювати. Втім, садівники застерігають від використання свіжого гною та хлористого калію – набагато краще з цією метою підійде фосфор.

Не можна також допускати й утворення ґрунтової кірки, адже так волога та повітря будуть гірше проникати до вашої цибулі. Тож не забувайте після кожного дощі чи поливу розпушувати землю, і так ви зможете зберегти вологу та забезпечити коріння киснем.

Наступний догляд полягає тільки у поливі, розпушуванні землі та виполюванні бур'яну. Не забувайте також слідкувати й за тим, щоб на грядках не з'являлася попелиця.

Ще один дуже важливий момент вирощування цибулі – це. Особливо важливо це робити у випадку, якщо ви вирощуєте її з насіння. Тоді прорідженням потрібно зайнятися вже після того, як сформуються перші кілька листочків.

Також чимало городників цікавить питання – а як же уникнути стрілкування цибулі? Для цього важливо дотримуватися правил сидіння, зберігання та догляду. Причиною появи стрілок може бути надто рання посадка, і тоді через нічні заморозки корені відмирають.