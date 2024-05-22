Как получить ранний и плодоносный урожай лука: на заметку огородникам

Лук – это одна из основных культур, которые высаживают на огороде, поэтому его легко можно найти чуть ли не на каждом участке. Но несмотря на то, что она достаточно неприхотлива, все же есть несколько уловок, которые помогут вырастить ее быстрее и лучше.

Лук – это та культура, которая имеет достаточно много способов выращивания: из семян, сеянки или рассады. И если ваша цель – это самый ранний урожай, тогда вам лучше всего использовать способ с сеянкой, и именно он наиболее популярен.

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Как правильно выращивать лук?

Сеянку нужно отобрать сразу же после уборки урожая – тогда лук сортируют и отбирают самый маленький для сеяния – не достигающий трех сантиметров. Сеянку также обязательно нужно просушить в течение недели под рассеянным светом.

Сажение лука также начинается почти сразу же после того, как сойдет снег. Лук – это та культура, которая совсем не любит кислую почву, поэтому еще с осени опытные огородники вносят в землю доломитную муку. Грядки в идеале разместить у моркови, ведь эта культура может отгонять луковые мухи, которые часто портят урожай.

Рядочки готовят так, чтобы между ними оставалось 30 сантиметров расстояния, и лук сажают в разрыхленную почву через каждые 8–10 сантиметров. Это холодостойкая культура, но для получения очень раннего урожая ее также можно накрывать – хотя бы на ночь, если температура стоит морозная.



Лук нуждается в правильном уходе / Фото Pexels

И через месяц после посадки лук уже обычно начинают подкармливать. Впрочем, садоводы предостерегают от использования свежего навоза и хлористого калия – гораздо лучше с этой целью подойдет фосфор.

Нельзя также допускать и образование почвенной корки, так как влага и воздух будут хуже проникать к вашему луку. Не забывайте после каждого дождя или полива рыхлить землю, и так вы сможете сохранить влагу и обеспечить корни кислородом.

Следующий уход заключается только в поливе, разрыхлении земли и обжиге сорняка. Не забывайте также следить и за тем, чтобы на грядках не появлялась тля.

Еще один очень важный момент выращивания лука – это. Особенно важно это делать в случае, если вы выращиваете его из семян. Тогда прореживанием нужно заняться уже после того, как сформируются первые несколько листочков.

Также немало огородников интересует вопрос – а как же избежать стрельбы лука? Для этого важно соблюдать правила сидения, хранения и ухода. Причиной появления стрелок может быть слишком ранняя посадка, и тогда из-за ночных заморозков корни отмирают.