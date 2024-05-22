Лук – это та культура, которая имеет достаточно много способов выращивания: из семян, сеянки или рассады. И если ваша цель – это самый ранний урожай, тогда вам лучше всего использовать способ с сеянкой, и именно он наиболее популярен.

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Как правильно выращивать лук?

Сеянку нужно отобрать сразу же после уборки урожая – тогда лук сортируют и отбирают самый маленький для сеяния – не достигающий трех сантиметров. Сеянку также обязательно нужно просушить в течение недели под рассеянным светом.

Сажение лука также начинается почти сразу же после того, как сойдет снег. Лук – это та культура, которая совсем не любит кислую почву, поэтому еще с осени опытные огородники вносят в землю доломитную муку. Грядки в идеале разместить у моркови, ведь эта культура может отгонять луковые мухи, которые часто портят урожай.

Рядочки готовят так, чтобы между ними оставалось 30 сантиметров расстояния, и лук сажают в разрыхленную почву через каждые 8–10 сантиметров. Это холодостойкая культура, но для получения очень раннего урожая ее также можно накрывать – хотя бы на ночь, если температура стоит морозная.



Лук нуждается в правильном уходе / Фото Pexels

И через месяц после посадки лук уже обычно начинают подкармливать. Впрочем, садоводы предостерегают от использования свежего навоза и хлористого калия – гораздо лучше с этой целью подойдет фосфор.

Нельзя также допускать и образование почвенной корки, так как влага и воздух будут хуже проникать к вашему луку. Не забывайте после каждого дождя или полива рыхлить землю, и так вы сможете сохранить влагу и обеспечить корни кислородом.

Следующий уход заключается только в поливе, разрыхлении земли и обжиге сорняка. Не забывайте также следить и за тем, чтобы на грядках не появлялась тля.

Любопытно! Еще один очень важный момент выращивания лука – это прореживание. Особенно важно это делать в случае, если вы выращиваете его из семян. Тогда прореживанием нужно заняться уже после того, как сформируются первые несколько листочков.

Также немало огородников интересует вопрос – а как же избежать стрельбы лука? Для этого важно соблюдать правила сидения, хранения и ухода. Причиной появления стрелок может быть слишком ранняя посадка, и тогда из-за ночных заморозков корни отмирают.