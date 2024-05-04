Овоч, який виростив фермер, важив 1246 кілограмів та увійшов до книги рекордів Гіннеса. Виростити величезні гарбузи на своєму городі зможе кожен, важливо лише знати деякі секрети.

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Правильне насіння

Зі звичайного насіння великий плід не виросте, оскільки максимальний розмір овоча обмежений генетикою. Фахівець радить купувати насіння чистокровних гарбузів, які фермери вручну вибирають з великих плодів. Джинджер купує сорт «Атлантик гігант».

Посадка у травні

Початок травня – гарний час для посадки гарбуза. На майбутнє собі можете знати, що сіяти овочі можна одразу після закінчення заморозків.



Найкращі способі виростити великий гарбуз / Фото Pexels

Правильні умови

Овочу треба дати достатньо місця, води та сонячного світла. Направте гарбузові пагони так, щоб у місці їхнього росту було багато простору і воно добре освітлювалося. Підгодовуйте рослину добривом. Найбільше овоч потребує калію.

Поливайте гарбуз

Окрім доброї освітлюваності, гарбуз має отримувати достатню кількість води. Поливайте овочі 10 літрами води на день, а в спекотну погоду додавайте води на 5 літрів більше. З кожним днем плід почне швидко збільшуватися.

Запилюйте вручну

Перший молодий гарбуз з'явиться на лозі приблизно в червні. На ньому буде яскраво-жовта жіноча квітка. Коли вона розпуститься, овоч варто запилити.

Відщипніть вищу чоловічу квітку в іншому місці лози і видаліть пелюстки, щоб оголити тичинку. Потім потріть тичинку всередині жіночої рослини, розподіляючи жовтий пилок. Ці діє зможуть добряче збільшити ваш урожай.