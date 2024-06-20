Екзотика на дачі: простий спосіб виростити ківі в саду

Ківі – це досить невибаглива рослина, і іноді її називають "китайським виноградом". І попри те, що в Україні зазвичай садівники його не вирощують, зробити це цілком можливо.

Іноді хочеться додати у свій сад кілька незвичних рослин, аби він виділявся на тлі інших. І зробити це досить просто – варто тільки посадити екзотичну рослину ківі. Вона не тільки потішить красивим виглядом, але й дасть цікавий і смачний урожай.

Цікаво Чим підживити картоплю під час цвітіння: урожай буде втричі більшим

Як виростити ківі в саду

Для того, щоб виростити свій ківі, вам навіть не потрібно купувати якесь дороге насіння чи саджанці – цілком вистачить плодів, які ви можете придбати майже в кожному супермаркеті.

Та краще спробувати відразу виростити кілька саджанців, адже для того, щоб отримати плоди, вам знадобляться жіночі та чоловічі ліани. Втім, визначити рід рослини можна буде тільки після початку цвітіння, яке відбувається десь за 5 – 6 років після посадки.

Як виростити ківі:

стиглий ківі потрібно розрізати на половинки, аби дістатися до насіння;

насіння потрібно покласти на паперовий рушник та залишити на кілька днів, щоб воно просохло;

підготуйте ґрунт в контейнері та засипте туди насіння;

пакетом Zip-lock потрібно накрити вазон;

всю цю конструкцію поставте на підвіконня, і вже за кілька тижнів ви помітите маленькі паростки ківі;

коли вони вже матимуть листочки та виростуть до 8 – 10 сантиметрів, саджанці потрібно розсадити в різні горщики, аби вони мали достатньо місця для росту;

коли ківі підросте сильніше й матиме міцний стовбур, можна висаджувати його в сад.



Ківі можна легко проростити / Фото Pexels

Зважте на те, що ківі полюбляє ґрунти зі слабкою кислотністю. Його можна або приготувати самостійно, або ж придбати в магазині спеціальний ґрунт для квітучих ліан. Також рослині потрібно буде влаштувати опору, на яку вона згодом почне плестися.

За можливості тримайте ківі окремо від інших кімнатних рослин, аби вберегти рослину від шкідників. До речі, кішкам подобається ківі, тож якщо за ними не слідкувати, вони можуть пошкодити центральний стовбур.